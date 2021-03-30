В Брянске задержали подозреваемую в серии краж из домов пенсионеров

После посещения злоумышленницы из квартир потерпевших пропали сбережения на общую сумму 350 000 рублей и 800 долларов.

С заявлением о краже в полицию обратился 74-летний пенсионер из Бежицкого района. Он рассказал, что домой к нему пришла незнакомка, представившаяся сотрудницей газовой службы, и стала проверять батареи и счетчики. Она громко разговаривала, ходила по комнатам и как будто что-то искала.

Мужчина не сразу понял, что к нему приходила воровка. Пропажу сбережений – 85 000 рублей – он обнаружил только спустя пару часов.

По аналогичному сценарию произошли еще две кражи в Фокинском и Советском районах Брянска. В первом случае 54-летняя пенсионерка лишилась 15 000 рублей. А ее «подруга по несчастью» – 81-летняя жительница Советского района пострадала от рук злоумышленницы гораздо серьезнее. 250 000 рублей и 800 долларов, оставленные ею на столе в комнате, стали легкой добычей воровки.

Полицейские оперативно задержали подозреваемую. Злоумышленницей оказалась 33-летняя ранее несудимая жительница поселка Чайковичи.

Она дала признательные показания и возместила потерпевшим часть ущерба в сумме 300 000 рублей. Остальное подозреваемая обязуется вернуть позже.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Воровке грозит до 6 лет тюрьмы.

Устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям на территории Брянска.