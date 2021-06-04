В Брянске задержали смоленскую наркоторговку

У женщины изъяли несколько десятков доз синтетического наркотика.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали в Брянске жительницу Смоленской области, подозреваемую в торговле наркотиками.

Женщина была оптовой наркозакладчицей. На общественном транспорте она привозила в Брянскую область и оставляла в укромном месте полимерный сверток с несколькими десятками разовых порций наркотика. Затем его подбирал розничный закладчик и распространял среди брянцев.

При обыске полицейские изъяли у задержанной более 30 граммов синтетического наркотика. Женщине грозит от 10 до 20 лет заключения.