В Брянске задержали уголовника, обокравшего жилой дом женщины

В отдел полиции обратилась 42-летняя жительница Бежицкого района, которая рассказала, что неизвестный отжал окно в ее частном доме, расположенном в Советском районе, и украл надувной матрас и старый магнитофон. Стоимость похищенного составила порядка 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Вскоре полицейские задержали 41-летнего ранее судимого жителя одной из сопредельных республик. Мужчина признался, что проник в дом с целью хищения. Украденные вещи он за символическую сумму продал знакомой, которая, однако, не стала ими пользоваться, впоследствии выбросив из-за ненадлежащего состояния имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.

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