В Брянске задержали уголовника, обокравшего жилой дом женщины

В отдел полиции обратилась 42-летняя жительница Бежицкого района, которая рассказала, что неизвестный отжал окно в ее частном доме, расположенном в Советском районе, и украл надувной матрас и старый магнитофон. Стоимость похищенного составила порядка 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Вскоре полицейские задержали 41-летнего ранее судимого жителя одной из сопредельных республик. Мужчина признался, что проник в дом с целью хищения. Украденные вещи он за символическую сумму продал знакомой, которая, однако, не стала ими пользоваться, впоследствии выбросив из-за ненадлежащего состояния имущества.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее в поселке Рогнедино двое подростков украли стройматериалы из спортзала.
19.01.2021 13:48
Еще восемь жизней унес коронавирус в Смоленской области
В Смоленской области продолжает расти печальная статистика, сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба сегодня, 19 января. За последние 24 часа в Смоленской области выявили 174 случая заражения коронавирусом. Так, общее число заболевших достигло 20 128. 318 человек полностью вылечились от коронавируса за последние сутки. Таким образом, на территории области насчитывается уже 16 011 выздоровевших. К сожалению, еще восемь
19.01.2021 11:20
42 железнодорожных переезда отремонтируют в Смоленской области в 2021 году
Ремонт 42 переездов запланирован в Смоленском регионе Московской железной дороги в 2021 году. В прошлом году всего было отремонтировано 45 железнодорожных переездов. На четырех заменено резинокордовое покрытие и еще на четырех – заградительные устройства. Железнодорожники обеспокоены ростом числа ДТП на переездах в Смоленской области. Так, в 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений
19.01.2021 10:28
В Смоленске изъяли 4500 пачек нелегальных сигарет
30-летнего смолянина подозревают в хранении немаркированной табачной продукции, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Так, в Смоленске, на улице Ново-Московская, сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Лада Веста». В салоне транспортного средства и багажном отделении обнаружено и изъято семь коробок сигарет различных наименований без специальных (акцизных) марок. Из незаконного оборота изъято 4 500 пачек сигарет
19.01.2021 10:08
Lexus загорелся на улице Кашена в Смоленске
Вечером 18 января на улице Кашена в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В начале седьмого часа вечера на улице Кашена загорелся припаркованный автомобиль Lexus LX 570. Увидев дым из-под капота водитель, находившийся неподалёку, успел лишь достать из салона документы и вызвал пожарных. Пламя в миг охватило иномарку. Прибывшие пожарные
18.01.2021 14:00
Смолянам рассказали, как утилизировать новогоднюю елку
Пресс-служба администрации Смоленска рассказала жителям областного центра, что делать с новогодней елкой. Смолян просят не выкидывать елки в мусорный контейнер, а оставлять их рядом, но перед этим убрать с них новогоднюю мишуру. Тогда специалисты заберут елку и отправят ее на переработку. Новогодние елки переработают в щепу и затем использует полученное при благоустройстве городских клумб.
18.01.2021 12:34
Еще семь жителей Смоленской области скончались от COVID-19
Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области сегодня, 18 января. За минувшие сутки в регионе заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у 172 человек. Таким образом, общее число заражений достигло 19 954 случаев. К 18 января от коронавирусной инфекции скончались еще семь человек. Число летальных случаев достигло 387. 11 смолян окончательно выздоровели