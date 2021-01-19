В поселке Рогнедино двое подростков украли стройматериалы из спортзала

Житель Рогнединского района обратился в полицию с заявлением о краже из подсобного помещения стадиона в поселке Рогнедино стройматериалов, светильников, краскопульта и электрокабеля. Похищенное принадлежало индивидуальному предпринимателю, который занимался ремонтом на поселковом стадионе, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Злоумышленники проникли в помещение через незапертое окно. Полицейские нашли украденную 20-литровую банку краски и подозреваемых – двоих несовершеннолетних местных жителей 16 и 17 лет.

Похищенную краску изъяли. Суд дал условный срок подросткам.

Далее стражи порядка нашли похищенные стройматериалы. Их также украли подростки.

Вновь было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». С парней взяли подписку о невыезде. Часть похищенного изъята. Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.