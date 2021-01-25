В Брянске задержали вора видеокамеры из магазина техники

В магазине цифровой и бытовой техники в Фокинском районе Брянска один из посетителей, воспользовавшись отсутствием продавцов в торговом зале, похитил с витрины видеокамеру стоимостью 6 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Как пояснил задержанный, камеру он продал на улице случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.