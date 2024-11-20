В Брянске загорелась квартира из-за неисправного холодильника

В посёлке Октябрьском в Брянске загорелась квартира в многоэтажке из-за неисправного холодильника. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне днём в управление по делам ГОЗНТЧС Брянска поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. В посёлке Октябрьском загорелась квартира в двухэтажном доме.

На вызов оперативно прибыли спасатели. Они быстро потушили возгорание. Огонь сильно повредил кухню. А причиной пожара стал неисправный холодильник