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В Брянске загорелась квартира из-за неисправного холодильника

2024, 20 ноября 10:39 Происшествия
В Брянске загорелась квартира из-за неисправного холодильника
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В посёлке Октябрьском в Брянске загорелась квартира в многоэтажке из-за неисправного холодильника. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

Накануне днём в управление по делам ГОЗНТЧС Брянска поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. В посёлке Октябрьском загорелась квартира в  двухэтажном доме. 

На вызов оперативно прибыли спасатели. Они быстро потушили возгорание. Огонь сильно повредил кухню. А причиной пожара стал неисправный холодильник

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