В Брянске закидали яйцами припаркованную машину

Инцидент произошел в микрорайоне Речном.

Ночью 11 февраля неизвестные закидали яйцами припаркованный в Брянске автомобиль.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, машина находилась у одного из домов в Речном микрорайоне. Что послужило причиной «расправы», неизвестно.

«Значит, хозяин что-то сделал», «Видно, кому-то этот тип перешел дорогу», «Ужас… Сейчас яйца такие дорогие… Какое расточительство», – отмечают горожане.