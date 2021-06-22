В Брянске закупщик дорожных плит незаконно заработал 32 млн рублей

Его обвиняют в коммерческом подкупе.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя отдела закупок коммерческого предприятия. Его обвиняют в нескольких фактов коммерческого подкупа в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с декабря 2017 года по сентябрь 2020 года руководитель отдела закупок общества с ограниченной ответственностью получал от руководителей коммерческих организаций деньги за помощь в реализации договорных отношений.

В частности, деньги перечислялись за направление заявок о поставке дорожных плит и строительных материалов, а также за содействие в организации своевременной и полной оплаты товаров.

Средства поступали на карту жены руководителя отдела закупок – размер взяток превысил 32 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела направили в прокуратуру для последующей передачи в суд.