В Брянске завершили расследование дела о незаконном проведении азартных игр

Обвиняемая вместе с двумя жителями Брянской области с июня по декабрь 2019 года в помещении одного из бильярдных клубов, расположенном в Бежицком районе Брянска, проводила азартные игры в покер на деньги, получая при этом незаконных доход.

На высшем уровне Губернатор провёл рабочую встречу с ректором СмолГУ. СмолГУ при поддержке администрации может обзавестись новым общежитием и стать центром молодёжного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Таковы ключевые итоги рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с ректором СмолГУ Михаилом Артёменковым. Весьма символично, что встреча прошла в канун Дня российского студенчества, но участники говорили не столько о

Время прививаться Губернатор сделал прививку от COVID-19. Подробно о том, как всё прошло, Алексей Островский рассказал на своей страничке в соцсетях. «Я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V», во время рабочих командировок в Москву. Вакцинировался там осознанно для того, чтобы не забирать из нашего общего «регионального котла» вакцину для себя, оставив её для

Дом ждёт ремонта Часто на приёмах граждан по личным вопросам, которые проводит губернатор Алексей Островский в Приёмной Президента РФ в Смоленской области, поднимают тему ЖКХ. И очередной приём, который состоялся на прошлой неделе, не стал исключением. Смолянин Игорь Корнеев пришёл к главе региона с важным для него и для его соседей вопросом — о ремонте кровли многоквартирного жилого

Реконструкцию очистных сооружений в локомотивном депо Вязьма-Сортировочная проведут в 2021 году В 2021 году на Московской железной дороге планируется реализация ряда экологических проектов, в том числе по строительству 4 газовых котельных, реконструкции 4 очистных сооружений. Это минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Очистные сооружения будут реконструироваться в локомотивных депо Вязьма-Сортировочная, Бекасово-Сортировочное, Курск-Сортировочный и Смоленск-Сортировочный, что позволит очищать сточные воды не только предприятий железнодорожного транспорта, но и

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