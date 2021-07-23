В Брянске женщина на Volkswagen сбила на переходе 17-летнюю девушку

У пострадавшей травмы головы.

22 июля около 19.05 у дома № 34 по улице белорусской в Фокинском районе Брянска 38-летняя женщина – водитель Volkswagen Passat сбила 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Как сообщает городской ОГИБДД, автомобилистку проверили с помощью СПО «Паутина», которая позволяет отследить передвижение водителя и выявить нарушения ПДД, связанные с неиспользованием ремней безопасности, разговором по телефону, расположением транспорта на проезжей части. В отношении нее составили восемь административных материалов.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.