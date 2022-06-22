В Брянске женщина украла у ребенка игрушечный пистолет

Об инциденте рассказала мать мальчика.

Жительница Брянска рассказала в соцсетях о краже игрушечного пистолета у ее ребенка на детской площадке во дворе. По ее словам, кражу совершила другая женщина, гулявшая с ребенком на этой же площадке.

«Сегодня мой ребенок гулял во дворе один, играл с ребятами, и положил игрушку (пистолет) на карусель, был от них не так далеко. Как вдруг гуляющая рядом мамашка с ребенком (имени мамаши не знаю, ребенка ее, по словам детей, зовут Денис), молодая, сегодня была в зеленой кофте, не худая, ребенок на вид примерно лет 6-7 ее. Так вот, она забрала у моего сына пистолет этот, на его просьбу вернуть обратно она решила припугнуть: «Сейчас полицию вызову». Если читаешь это, коза, чтоб тебе хорошо было», – обратилась она к обидчице сына.

Женщина призвала родителей учить детей звать на помощь в подобных ситуациях.

«Неужели людей настолько довели до безденежья, что по дворам ходят отбирают игрушки?» – недоумевает она.