В Брянске женщина умерла при изнасиловании

Волю женщины к сопротивлению насильник подавил 37 ударами.

В Брянске вынесли приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и изнасиловании.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, 8 февраля пьяный 40-летний мужчина нанес своей знакомой не менее 37 ударов по голове и телу. Подавив волю жертвы к сопротивлению, он совершил действия сексуального характера, от которых она скончалась.

В суде своей вины насильник не признал. Присяжные заседатели вынесли единодушный обвинительный вердикт без снисхождения.

Суд приговорил брянца к 18 годам исправительной колонии особого режима и двухлетнему ограничению свободы. Также его обязали выплатить родным погибшей более 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

Приговор в силу еще не вступил.