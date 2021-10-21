В брянских «Пятерочках» нашли африканскую чуму свиней
Витрины в пяти магазинах признали инфицированными объектами.
Холодильные витрины по размещению колбасных изделий в пяти брянских магазинах «Пятерочка» ООО «Агроторг» признали инфицированными объектами по африканской чуме свиней. В частности, инфекцию обнаружили в магазинах по проспекту Станке Димитрова, 108, в Брянске; по улице Пушкина, 10а, в Любохне Дятьковского района; по улице Победы, 7а, и 1-м микрорайоне, 10, в Дубровке; по улице Карла Маркса, 76, в Жуковке.
На торговых площадях приказом губернатора Александра Богомаза ввели карантин. Он продлится до полной ликвидации африканской чумы свиней.
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