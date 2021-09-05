В Брянской области ищут пропавшего под Орлом пенсионера

Пожилой мужчина не ориентируется в пространстве.

В Брянской области ищут 71-летнего Николая Ивановича Лексунина, пропавшего в деревне Алехино Хотынецского района Орловской области. 2 сентября пенсионер ушел в лес и не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, короткие седые волосы, серо-зеленые глаза. Особая примета – длинная борода.

Был одет в черный бушлат, черно-белую рубашку в клетку, черные брюки и черные сланцы. С собой имел синее ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Лексунина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.