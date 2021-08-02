В Брянской области ищут пропавших под Иркутском подростков

31 июля 2021 года Ужинсон Анастасия и Максунова Анастасия пропали в Иркутской области.

Как сообщают добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» , местонахождение двух подростков неизвестно до сих пор.

Приметы Ужинсон Анастасии: рост 160 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в бежевую объемную кофта, черную футболку, черные брюки и белые кроссовки.

Приметы Максуновой Анастасии: рост 172 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в голубую джинсовую куртку, черную футболку, светлые брюки и черные кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавших по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.