В Брянской области ищут женщину с чемоданом

Галина Терешина перестала выходить на связь 9 марта.

В Брянской области калужские волонтёры «Лиза Алерт» ищут 57-летнюю Галину Терешину (Погадаеву). Женщина перестала выходить на связь с родственниками 9 марта.

Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы каштановые до плеч.

Женщина была одета в малиновый пуховик до колен, брюки или джинсы, серые зимние сапоги, коричневый берет. С собой у неё был серый чемодан на колёсах.

Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 88007005452.