В Брянской области произошло 14 пожаров за минувшие сутки

11 из них произошло по вине человека. За прошедшие сутки зарегистрировано также 3 природных пожара.

Утром 17 июня ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о 14 возгораниях в регионе за сутки.

27 градусов тепла ожидают жителей Смоленской области в четверг Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян в четверг, 17 июня. В этот день в Смоленской области ожидается небольшая облачность, но по-настоящему летний денёк. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ночью +9°C…+11°C, днем +24°C…+26°C. Атмосферное давление

В Смоленском утром горел балкон многоэтажки Утром 16 июня на улице Маршала Еременко в Смоленске произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Около восьми часов утра пожарные спешили на улицу Маршала Еременко в Смоленске, чтобы справиться с возгоранием. Горел мусор на балконе многоэтажки. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. Причина возгорания вскоре будет установлена специалистами.

Награда за поддержку Игорь Ляхов награжден медалью имени писателя и поэта Ивана Бунина. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов удостоен награды за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья. Церемония вручения прошла в областной универсальной научной библиотеке имени А. Т. Твардовского. На встрече присутствовали представители творческих объединений

Смоленские транспортные полицейские приняли участие в акции «Вместе против кибермошенников» Сотрудники ЛО МВД России на станции Смоленск и представители Общественного совета объединились в борьбе против преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий. Транспортные полицейские вместе с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным посетили Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса и провели для учащихся 1 курса «Урок по повышению киберграмотности». Студенты получили исчерпывающую информацию о

У жительницы Вязьмы угнали автомобиль У 43-летней жительницы Вязьмы угнали автомобиль, припаркованный у дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Смоленской области. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили заявительницу и установили, что автомобиль был припаркован возле дома. Женщина рассказала, что в этот день у нее в гостях находился знакомый, с которым они совместно распивали спиртное. Утром