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В Брянской области произошло 14 пожаров за минувшие сутки

2021, 17 июня 08:25 Происшествия
В Брянской области произошло 14 пожаров за минувшие сутки
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Гражданам напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем.

Утром 17 июня ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о 14 возгораниях в регионе за сутки.

11 из них произошло по вине человека. За прошедшие сутки зарегистрировано также 3 природных пожара.

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