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В Брянской области произошло 3 пожара за минувшие сутки

2021, 26 января 08:55 Происшествия
В Брянской области произошло 3 пожара за минувшие сутки
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Сегодня утром, 26 января, ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о трех возгораниях в регионе за сутки.

Пожары носили техногенный характер. За прошедшие сутки природных пожаров не зарегистрировано.

Гражданам напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем.

Ранее в Трубчевском районе четыре пожарных машины тушили возгорание дома.

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