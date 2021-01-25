В Трубчевском районе четыре пожарных машины тушили возгорание дома

24 января в 11.48 произошел пожар на улице Трубчевская в деревне Яковск Трубчевского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали четыре пожарные машины. По всей площади горел жилой дом (6х12) и хозяйственная постройка (5х6).

В 12:50 пожар был локализован, а в 13:35 ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причину возгорания устнавливают специалисты.

Ранее при пожаре на улице Вишневая в Погаре пострадал человек.