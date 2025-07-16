В Брянской области раскрыли ночного поджигателя пасеки

В Брянской области полицейские раскрыли дело об умышленном поджоге пасеки.

Преступление произошло в середине июня в Рогнединском районе, когда ночью неизвестный поджег ульи местного жителя.

Сгорели полностью два улья с пчелами, еще пять повреждены. Ущерб оценили в десятки тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли доказательства причастности к преступлению 30-летней местной жительницы. По данным следствия, женщина считала, что пчелы представляют угрозу для ее семьи.

Возбуждено уголовное дело.