В Брянской области уничтожили 220 килограммов говядины

Мясо перевозили без подтверждения его качества и безопасности.
Брянские полицейские остановили «ВАЗ-21112», водитель которого перевозил 220 килограммов говядины.
Машину с грузом доставили в пункт Красный Камень. Специалисты регионального Управления Россельхознадзора выяснили, что у перевозчика отсутствуют товаросопроводительные документы, в том числе ветеринарные сертификаты, подтверждающие качество и безопасность говядины.
Заглянув в машину, ветеринарные инспекторы обнаружили, что мясо перевозилось в неудовлетворительных санитарных условиях, с грубым нарушением температурного режима.
Для исключения распространения особо опасных болезней, в том числе сибирской язвы, пробы направили в ветеринарную лабораторию – результаты оказались отрицательными.
220 килограммов говядины уничтожили в ГУП «Унечский ветсанутильзавод». Владельца груза привлекли к административной ответственности.
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