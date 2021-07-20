В Брянской области уничтожили 220 килограммов говядины

Мясо перевозили без подтверждения его качества и безопасности.

Брянские полицейские остановили «ВАЗ-21112», водитель которого перевозил 220 килограммов говядины.

Машину с грузом доставили в пункт Красный Камень. Специалисты регионального Управления Россельхознадзора выяснили, что у перевозчика отсутствуют товаросопроводительные документы, в том числе ветеринарные сертификаты, подтверждающие качество и безопасность говядины.

Заглянув в машину, ветеринарные инспекторы обнаружили, что мясо перевозилось в неудовлетворительных санитарных условиях, с грубым нарушением температурного режима.

Для исключения распространения особо опасных болезней, в том числе сибирской язвы, пробы направили в ветеринарную лабораторию – результаты оказались отрицательными.

220 килограммов говядины уничтожили в ГУП «Унечский ветсанутильзавод». Владельца груза привлекли к административной ответственности.