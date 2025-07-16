В брянском парке торговали шаурмой в киоске печатной продукции
В Брянске продажа шаурмы обернулась для предпринимателя административным наказанием. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.
Основанием для привлечения мужчины к ответственности послужил неверный выбор места для торговли. Как выяснилось, местные жители покупали шаурму в киоске, предназначенном для продажи печатной продукции.
Таким образом, нарушителя оштрафовали на 10 тысяч рублей. Однако он не согласился с постановлением и решил обжаловать его через районный суд.
Вот только правоприменитель не счел указанные доводы состоятельными и оставил без изменения ранее вынесенный вердикт.
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