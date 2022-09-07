В брянском посёлке в огне погибла женщина

В Стародубском муниципальный округ при пожаре в доме есть пострадавший. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Спасателям о пожаре сообщили около двух часов дня 6 сентября. В посёлке Елионка Стародубского муниципального округа на улице Пионерская загорелся жилой дом.

Прибывшие три пожарных расчета справились с огнём за час. На пожаре погибла женщина. Причина возгорания установят эксперты.