В Брянском районе работники нефтебазы украли более 3 тысяч литров бензина

Размер ущерба составил 920 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли крупную кражу автомобильного бензина в Брянском районе.

Как сообщает региональное УМВД, к преступлению оказались причастны пятеро работников нефтебазы. Будучи в сговоре, злоумышленники во время рабочей смены слили топливо из трубопровода в пластиковые канистры, которые затем увезли на личном транспорте.

В общей сложности они похитили более 3 тысяч литров бензина на 90 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.