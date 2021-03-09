В ДТП на АЗС под Брянском ранен пассажир «Соляриса»

Водитель, вопреки правилам, не уступил дорогу.

Один человек пострадал в результате ДТП на 131-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Белоруссией.

Как сообщает областная ГИБДД, 6 марта около 13.00 45-летний водитель Lada Granta при повороте к АЗС не уступил дорогу и врезался в Hyundai Solaris, 27-летний водитель которого ехал прямо со стороны Брянска.

В результате аварии у 26-летнего пассажира иномарки диагностировали ушибленную рану виска.

Ни водитель, ни пассажир Hyundai Solaris пристегнуты не были.