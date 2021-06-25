В ДТП на Королева в Брянске есть пострадавшие

Об этом сообщают очевидцы дорожной аварии в соцсетях.

ДТП с пострадавшими произошло утром 25 июня на улице Королева в Володарском районе Брянска. Как сообщают свидетели случившегося, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Место аварии огорожено, что стало препятствием для движения других машин.

На место аварии прибыли представители ГИБДД и медики скорой помощи. Есть пострадавшие.

Очевидцы опубликовали фотографии. Официальной информации о случившемся пока не поступало.