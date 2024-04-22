В ДТП на трассе в Брянском районе пострадал человек

Спасатели вытащили человека из автомобиля, повреждённого в аварии на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В спасательно ведомство ранним утром 22 апреля поступила информация об аварии на автодороге между посёлками Сельцо и Домашово в Брянском районе. Там в кювет с дороги рухнул легковой автомобиль. В аварии пострадал человек. Выбраться из салона поврежденной машины ему помогли спасатели.