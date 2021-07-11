В ДТП под Почепом погиб водитель внедорожника

Как сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области, сегодня, 11 июля, в 4 часа утра поступило сообщение о дорожном происшествии, которое произошло в Почепском районе.

К месту аварии выехали спасательные подразделения. Выяснилось, что внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался.

По факту случившегося сотрудниками полиции проводится проверка.