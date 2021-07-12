В ДТП в Унечском районе погиб подросток

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Брянской области, дорожное происшествие произошло 11 июля в 16:10 на автодороге «Брянск – Новозыбков – Гаськово».

14-летний водитель мопеда «MOTOLAND», нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем «Lada Vesta», за рулем которого был 33-летний мужчина.

От полученных травм 13-летний пассажир мопеда скончался на месте, а водитель с множественными повреждениями головы и тела госпитализирован.

К слову, подростки передвигались без мотошлемов, также у водителя не было прав на вождение.

Как подмечают сотрудники Госавтоинспекции, в летний период количество ДТП с детьми увеличивается, подвержены опасности как несовершеннолетние водители мототранспорта, так и дети-пешеходы с детьми-велосипедистами.