В ДТП в Унечском районе погиб подросток

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Брянской области, дорожное происшествие произошло 11 июля в 16:10 на автодороге «Брянск – Новозыбков – Гаськово».
14-летний водитель мопеда «MOTOLAND», нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем «Lada Vesta», за рулем которого был 33-летний мужчина.
От полученных травм 13-летний пассажир мопеда скончался на месте, а водитель с множественными повреждениями головы и тела госпитализирован.
К слову, подростки передвигались без мотошлемов, также у водителя не было прав на вождение.
Как подмечают сотрудники Госавтоинспекции, в летний период количество ДТП с детьми увеличивается, подвержены опасности как несовершеннолетние водители мототранспорта, так и дети-пешеходы с детьми-велосипедистами.
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