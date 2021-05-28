В Дубровском районе осудят местного жителя за повторную продажу самогона

Уголовное дело направлено в Дубровский районный суд для рассмотрения по существу.

По информации прокуратуры Рогнединского района, 57-летний местный житель обвиняется в повторной продаже самогона.

В апреле 2021 года мужчина, находясь на территории своего домовладения в деревне Старое Хотмирово Рогнединского района Брянской области, продал постороннему человеку 0,5 литра самогона. При этом ранее он уже был оштрафован за такое же нарушение.

Теперь мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.