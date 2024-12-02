В Дятьково возбудили дело по факту травмирования ребёнка на скалодроме

В Дятьково следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования деовчки на скалодроме. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства об охране прав несовершеннолетних при оказании развлекательных услуг. Так, в торговом центре Дятьково работает скалодром, высотой 7 метров, где обучают граждан скалолазанию.

При этом техническая документация на скалолазный стенд отсутствует, а занятия проводят сотрудники, не имеющие квалификации.

Кроме того, в зоне падения была размещена деревянная доска. В октябре во время тренировки при падении с высоты 2–3 метров об неё ударилась 11-летняя девочка. Она получила травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.