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В Дятьковском районе 15-летний мотоциклист сбил 13-летнюю велосипедистку

2021, 31 августа 10:30 Происшествия
В Дятьковском районе 15-летний мотоциклист сбил 13-летнюю велосипедистку
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Школьница получила травмы.

Авария с участием двух подростков произошла 30 августа около 20.20 на 1-м километре дороги Дятьково – Любохна – Большая Жукова» в Дятьковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 15-летний водитель мотоцикла GR2PRO без прав, ехавший от поселка Дружба в сторону Дятьково, сбил 13-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.

У школьницы диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы лба, ссадины лица, ушиб правого коленного и тазобедренного суставов.

В отношении родителей несовершеннолетнего мотоциклиста составили административные протоколы.

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