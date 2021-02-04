В Фокино полицейские задержали парня по подозрению в краже из авто

В полицию обратилась 49-летняя жительница города Фокино. Женщина пояснила, что из ее автомобиля «ВАЗ-2114» похищены 4 600 рублей и документы. Машину заявительница оставила на парковке во дворе одного из домов по улице Мира, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По подозрению в краже стражи порядка задержали 18-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что у молодого человека были давние неприязненные отношения с потерпевшей. Будучи пьяным, парень разбил стекло в ее автомобиле и похитил из салона деньги и документы.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет тюрьмы.