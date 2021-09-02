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В Гордеевском районе чиновники отдали жилье малоимущих в коммерческое использование

2021, 02 сентября 13:00 Происшествия
В Гордеевском районе чиновники отдали жилье малоимущих в коммерческое использование
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Возбуждено уголовное дело.

Должностных лиц Творишинского сельского поселения Гордеевского района обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей из-за манипуляций с жильем, предназначенным для малоимущих.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в 2019 году чиновники в нарушение норм закона и решения суда включили в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования жилые помещения в селе Творишино, подлежащие распределению по договорам социального найма нуждающимся в жилье малоимущим гражданам. Таким образом права и интересы малоимущих селян оказались нарушены.

Преступление в ходе проверки выявила прокуратура. Расследование уголовного дела продолжается.

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