В Гордеевском районе загорелась «Калина» – погиб пассажир

По данным ГИБДД, смертельная авария произошла из-за превышения скорости.

10 июня около 14.40 на 43-м километре дороги Клинцы – Ущерпье – Красная Гора в Гордеевском районе 35-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет, перевернулась и загорелась.

35-летний пассажир погиб. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом руки. У него также взяли кровь на алкоголь.

По предварительной версии ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима при опасном повороте.