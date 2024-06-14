В иномарки взорвалось колесо на брянской трассе

Два человека получили травмы при столкновении двух автомобилей на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На автодороге «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» произошла авария. У автомобиля Honda произошёл взрыв переднего левого колеса. 59-летний водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Иномарка врезалась в Toyota.

Водитель Toyota ушиб грудную клетку, а его пассажир сломал грудину. Госпитализация им не потребовалась. По факту аварии полиция проводит проверку.