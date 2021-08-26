В Клетне пожилой водитель «ВАЗа» погиб, не уступив «КамАЗу»

Погибшего водителя проверят на алкоголь.

26 августа около 10.30 на улице Ленина в Клетне произошла смертельная авария.

Как сообщает областная ГИБДД, 79-летний водитель «ВАЗ-211540» при выезде с улицы Чапаева не уступил дорогу «КамАЗу», 51-летний водитель которого ехал по главной со стороны улицы Можаева.

Водитель «ВАЗа» погиб. Для установления состояния опьянения у него взяли кровь на анализ.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.