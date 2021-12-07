В Клетне пьяный водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку

Как сообщает областная ГИБДД, пожилая женщина в темной одежде без световозвращающих элементов по диагонали пересекала перекресток в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Она скончалась от травм.

Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в январе-ноябре В январе-ноябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 9,8% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. За 11 месяцев 2021 года погружено: химических и минеральных удобрений – 1,8 млн тонн (+1,4% к январю-ноябрю 2020 года); лесных грузов – 109 тыс. тонн (рост в 3,3

Более 340 км пути отремонтировано на МЖД за время ремонтно-путевой кампании В период ремонтно-путевой кампании в этом году на Московской железной дороге отремонтировано 341,6 км пути, уложено 200 новых стрелочных переводов, проведена выправка 1400 км пути и 1600 стрелочных переводов. Всего на МЖД 18 тыс. стрелочных переводов, 95% которых оборудованы системами электрообогрева или пневмообдувки для обеспечения стабильной работы в зимний период. Наиболее протяженные участки, более 10

На спад Без малого два года все мы живём в условиях пандемии коронавируса. Ежедневные сводки о числе инфицированных мониторят не только специалисты, но и простые граждане, которые с тревогой следят за обстановкой в регионе, стране и мире. Сегодня эксперты говорят о четвёртой волне заболеваемости, которая, судя по всему, идёт на спад. Ситуация с распространением COVID-19 на территории

Из Вязьмы в Нью-Йорк Смоленские компании активно выходят на внешний рынок и завоёвывают сердца иностранных покупателей. Таких примеров в регионе немало. Отрадно, что словосочетание «Сделано на Смоленщине» стало синонимом качества, хорошего вкуса и востребованности у потребителей по всему миру. Историю успеха одной из компаний рассказал губернатор Алексей Островский. Производитель благодаря своей конкурентоспособной продукции, стремлению двигаться вперёд и расширять бизнес,

На подвоз Как в регионе обновляют парк школьных автобусов? Ещё одна партия школьных автобусов поступила в Смоленскую область. Региональный автопарк специализированного транспорта пополнился новыми «Газелями», которые были приобретены за счёт средств федерального бюджета. Это хорошая новость не только для детей и их родителей, живущих на периферии и в отдалении от образовательных учреждений, но и педагогов и руководства сельских