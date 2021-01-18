В Климовском районе пенсионерку госпитализировали после ДТП

17 января около 17:15 на 16 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Климово» в Климовском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

46-летний водитель автомобиля Audi А6, двигаясь в сторону города Новозыбкова, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, а после – опрокинулся.

В результате ДТП 72-летняя пассажирка госпитализирована с закрытым переломом костей таза справа и ушибом грудной клетки слева.