В Клинцах 22-летний водитель «Ларгуса» сбил пожилого велосипедиста

Пенсионер получил тяжелые травмы.
22-летнйи водитель Lada Largus сбил 67-летнего велосипедиста на улице Орджоникидзе в Клинцах. ДТП произошло 28 сентября около 14.15, сообщает областная ГИБДД.
Автомобилист двигался со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Калинина. Пенсионер поворачивал налево, в сторону улицы Кронштадтской.
Его госпитализировали с сочетанной травмой, черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, открытым линейным переломом лобовой кости, переломом костей носа и переломом стенок гайморовых пазух.
Водителя Lada Largus проверили с помощью системы «Паутина» – в отношении него полицейские составили два административных материала за нарушения правил использования ремней безопасности и один – за разговор по телефону во время движения.
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