В Клинцах член избиркома с мужем торговали поддельными сигаретами

У злоумышленников изъяли 3 тысячи пачек на 360 тысяч рублей.

В Клинцах член избирательной комиссии и ее супруг предстанут перед судом по обвинению в хранении и сбыте немаркированных табачных изделий в крупном размере по предварительному сговору.

По версии следствия, с июня по ноябрь 2021 года супруги торговали незаконно приобретенной заведомо контрафактной табачной продукцией под видом оригинальной. Сигареты они продавали на городском рынке.

Незаконный бизнес пресекли полицейские. Они изъяли почти 3 тысячи пачек сигарет на 360 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд.