В Клинцах уголовник избил охранника и оскорбил судью

Возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении судьи в отношении 39-летнего заключенного.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, днем 21 июля мужчина в зале судебного заседания Клинцовского городского суда, где рассматривалось ходатайство следователей о продлении срока содержания под стражей, высказал в адрес судьи оскорбительные слова.

Мужчина неоднократно судим. В ИК-6, где заключенный отбывал наказание, его характеризовали отрицательно. Находясь в штрафном изоляторе, он избил охранника.

По факту оскорбления судьи организовано предварительное следствие. Сейчас экс-заключенный находится под стражей по прежнему уголовному делу.