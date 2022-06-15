В Клинцах ввели режим чрезвычайной ситуации после обстрела с Украины

Пострадали шесть жителей села Займище, повреждены 45 домов.

В Клинцах с 14 июня ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение «в связи со взрывами 14 июня 2022 года взрывоопасных предметов на территории села Займище городского округа «город Клинцы Брянской области», в следствие которых пострадали шесть человек и произошло повреждение 45 частных домовладений» подписал мэр Сергей Евтеев.

Границу зоны чрезвычайной ситуации определили в пределах улиц Белорусской и Калинина в Займище.

Органы управления и сил Клинцовского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работают в режиме повышенной готовности.

Восстановление газо- и электроснабжения продолжается. Также в Клинцах создали комиссию по определению ущерба.

Режим чрезвычайной ситуации в Клинцах будет действовать до особого распоряжения.