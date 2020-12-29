В Клинцовском районе Брянщины полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и сигарет

Жители Клинцовского района хранили контрафакт в арендованных гаражах и собственном жилье.

В Клинцовском районе Брянщины оперативники полиции и регионального УФСБ пресекли реализацию контрафактного алкоголя и сигарет без акцизных марок.

Как сообщает пресс-служба региоонального УМВД, жители района использовали для розлива алкогольного суррогата и хранения товара собственное жилье и арендованные гаражи. При обысках оперативники изъяли 1,4 тонны спирта, 1,8 тыс. бутылок спиртосодержащей жидкости и 1,5 тыс. пачек сигарет производства одной из стран бывшего СССР.

Изъятый контрафактный товар отправлен на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по фактам оборота контрафактной продукции и подделки документов. Все обстоятельства происшедшего выясняет следствие.