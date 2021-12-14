В Клинцовском районе мужчина убил двух человек

Суд приговорил подозреваемого к 11 годам тюрьмы.

Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрел два уголовных дела в отношении жителя Клинцовского района, 1995 года рождения.

Следствие установило, что 26 февраля этого года подозреваемый после застолья поругался с новым знакомым. Мужчина стал угрожать обвиняемому убийством и размахивать ножом. Мужчина отобрал оружие и несколько раз ударил собутыльника в грудь. Тот умер на месте.

А спустя два месяца пьяный подозреваемый избил свою сожительницу. От травм женщина умерла на следующий день.

Суд приговорил виновного к 11 годам в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.