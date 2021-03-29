В Красногорском районе осудили мошенницу с чернобыльскими выплатами

Бюджету России причинен ущерб в особо крупном размере.
Красногорский районный суд вынес приговор признал 59-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.
Женщина скрыла факт совершения сделки по дарению в 2010 году своей дочери 2-х комнатной квартиры и предоставила в Красногорскую поселковую администрацию и в Департамент строительства и архитектуры Брянской области недостоверные документы. Так она смогла получить жилищный сертификат в рамках реализации «чернобыльского» законодательства.
В ноябре 2013 года ей выдали государственный жилищный сертификат на сумму 1,1 миллион рублей, который впоследствии она обналичила путем приобретения квартиры, ранее подаренной своей дочери.
Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
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