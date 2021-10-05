В Любохне водитель Chevrolet сбил подростка на мопеде

Родителей несовершеннолетнего водителя мопеда штрафовали.

Подросток тяжело ранен в результате аварии, которая произошла 4 октября около 19.50 на улице Брянской в поселке Любохна Дятьковского района.

Как сообщает областная ГИБДД, 47-летний водитель Chevrolet Lanos при повороте налево не уступил дорогу и врезался во встречный мопед «Альфа» под управлением 15-летнего водителя, не имеющего водительского удостоверения.

Подростка госпитализировали с закрытым переломом костей правого предплечья в нижней трети со смещением, закрытым переломом средней трети левой бедренной кости со смещением и множественными ссадинами ног.

В отношении родителей несовершеннолетнего полицейские составили административные материалы за неисполнение ими родительских обязанностей.