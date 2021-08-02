В Мглине мужчина потерял контроль над управлением автомобиля и врезался в столб

ДТП произошло 1 августа на улице Буденного в Мглине Брянской области.

40-летний водитель ВАЗ-2107 потерял контроль над управлением автомобиля, по его словам, ему резко стало плохо. В результате мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем, и врезался в столб уличного освещения.

С множественными травмами его госпитализировали.

Установлено, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.