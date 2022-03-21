В Мглинском районе в ДТП пострадали два человека

Водителю стало плохо за рулём.

На 25 километре автодороги «Унеча – Мглин» в Мглинском районе произошла авария. 63-летнему водителю Volkswagen Polo стало плохо. Мужчина не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель и 59-летняя пассажирка получили травмы. Их отправили в больницу.

В Госавтоинспекция напомнили, что садиться за руль при плохом самочувствии опасно.