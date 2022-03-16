В Навле на дороге погиб водитель

Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.

ДТП произошло около полуночи на улице Розы Люксембург в посёлке Навля. По версии ГИБДД, 25-летний водитель «ВАЗ-211340» зацепился за бордюр. Машина потеряла управление, развернулась и ударилась о бордюр стороной, где сидел автомобилист.

От полученных травм водитель умер. Он не был пристёгнут ремнём безопасности.